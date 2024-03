Antologia della Canzone Napoletana a cura de La Canzonetta

Esce il 9 Febbraio il vinile remixato e rimasterizzato “Antologia delle Canzone Napoletana

(Neapolitan Songs)”.

Per la prima volta, La Canzonetta Record pubblica un disco tutto di canzoni classiche partenopee, nato da una sapiente e oculata scelta editoriale cioè quella di dare una rinnovata visibilità a due generi principe della tradizione musicale napoletana e quindi: canti d’amore sul lato A del 33 giri e canzoni allegre e macchiette sul lato B.

Il remix e la masterizzazione a cura di Carlo Gentiletti (Elios) danno nuova luce e godibilità alle registrazioni “datate” di Angela Luce, Tonino Apicella, Mario Maglione, Tony Astarita, Nino Fiore, Antonio Sorrentino e Mirna Doris alle quali si aggiungono le nuove incisioni degli chansonnier Gianni Pelella e Enzo Altieri, fedeli alla tradizione di Roberto Murolo.

La grafica dell’album curata da Massimo Schioppa riprende il primo logo del 1904 della casa editrice.

Nei crediti la breve Storia dell’editoria e la Guida all’Ascolto firmate da Antonio Sciotti.

Un disco che ricorda il passato della casa editrice e contemporaneamente narra il resoconto della vulcanica attività di Franco Fedele, scomparso nel 2021, cui l’album è dedicato.

“L’Antologia della Canzone Napoletana” sarà in distribuzione on line su www.lacanzonetta.it, su tutti gli stores digitali e in tutti i principali negozi di dischi.