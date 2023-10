Autunno danzante al Rama Beach Cafè con Gennaro T degli Almamegretta, Stefano Cianciulli, Willy Ragosta e i Vico

Nonostante l’arrivo dell’Autunno, almeno su carta, in spiaggia si continua a ballare, complici temperature ancora piacevolmente alte.

L’appuntamento da non perdere è per sabato 7 ottobre, al Rama Beach Café di Varcaturo dove, a partire dalle 21.30, prenderà forma una serata all’insegna di tanta buona musica dal vivo e coinvolgenti dj set.

In console, per l’occasione, Gennaro T degli Almamegretta col suo sound elettronico, Willy Ragosta a tutta House e Stefano Cianciulli, che snocciolerà pezzi intramontabili, dagli anni Novanta ai giorni nostri.

Un preserale di grande impatto, con protagonista anche il gruppo de I Vico, che “accompagnerà” gli ospiti del party in un lungo viaggio nella musica popolare più travolgente, tra villanelle e tammurriate, passando per pizzica salentina e capolavori firmati dal Maestro Roberto De Simone. Uno spettacolo unico – ambientato nel magnetico ritrovo interamente progettato e realizzato a Bali -, che prevede il coinvolgimento di 7 musicisti e 8 tra danzatori e danzatrici in costumi tradizionali. A rendere ancor più suggestiva la performance, l’utilizzo di originali maschere firmate Robin Summa, uno dei più stimati mascherai a livello mondiale.

Possibilità, per chi lo volesse, di cenare in riva al mare.

Rama Beach

Via Marina di Varcaturo 8 – Castel Volturno (Caserta)

Infoline 081 5091474