Beatrice Venezi dirige la Nuova Orchestra Scarlatti domenica 15 al Teatro Politeama in memoria di Giovanbattista Cutolo

La forza della Musica contro la barbarie, rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti espressamente promossa dal Ministero della Cultura per ricordare il giovane musicista napoletano Giovanbattista Cutolo, si conclude domenica 15 ottobre 2023 ore 20.00 presso il teatro Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80) con il Concerto Sinfonico della Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi.

Un appuntamento di grande musica sinfonica, quella che Giogiò avrebbe voluto suonare sempre.

Ingresso gratuito, fino esaurimento posti.

In programma il brano orchestrale intitolato Giogiò, inedito di Bruno Persico, un omaggio del versatile musicista napoletano da tempo collaboratore della Comunità delle Orchestre Scarlatti: una pagina commossa in cui echi di un tema beethoveniano, molto amato da Giovanbattista, si intrecciano con accenti partenopei; seguirà un Rendez-vouz de chasse di Rossini eseguito da cinque corni, raffinata suggestione sonora in onore dello strumento di Giogiò; infine la Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 di Johannes Brahms, capolavoro del sinfonismo romantico, una pagina potente, intima e appassionata, piena di canto e slanci, capace di incamminarsi per la via di Beethoven e andare oltre. E’ la grande musica che Giovanbattista avrebbe voluto suonare, questa volta tutta dedicata a lui.

Info: nuovaorchestrascarlatti.it – info@nuovaorchestrascarlatti.it