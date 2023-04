Billboard Italia e Comune di Napoli – “Napoli città della Musica” presentano “We come from Napoli”.

We come from Napoli – il contest Billboard Italia selezionerà due artisti o band campane che avranno la possibilità di esibirsi in due speciali showcase davanti ai professionisti del settore musicale).

Eventi unici che hanno l’obiettivo di rafforzare un ponte tra due “music city” che rivestono un ruolo fondamentale nel panorama e nell’industria musicale nazionali, un focus sulla scena artistica campana che prevederà panel istituzionali con i professionisti della filiera, gli showcase di alcuni tra gli artisti napoletani più iconici e rappresentativi – tra nuove promesse e nomi affermati- e un dj set a tema.

Sarà svelata nelle prossime settimane la lineup degli eventi.



WE COME FROM NAPOLI (come la canzone di Liberato), è l’incontro tra Milano e Napoli, due città che negli ultimi anni hanno sviluppato una particolare attenzione alla cultura musicale locale, attraverso la promozione di un variegato pacchetto di politiche e investimenti con l’obiettivo di diventare punti di riferimento a livello nazionale. Come il progetto Napoli Città della Musica che, fra le altre, punta a valorizzare e ad internazionalizzare la creatività musicale, creando legami di reciprocità tra le istituzioni e gli attori del territorio partenopeo. Complice il suo porto, che da sempre la mette in comunicazione con il resto del mondo, Napoli è la città italiana che meglio interpreta le possibilità della contaminazione in campo artistico.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di svolgere una funzione di ponte tra talenti emergenti e artisti già affermati nella rappresentazione della cultura musicale partenopea anche con la music industry nazionale.

Attraverso un CONTEST, Billboard Italia dà inoltre la possibilità a due artisti o band campane di esibirsi nel corso degli eventi davanti a un pubblico speciale, perché saranno presenti anche addetti ai lavori provenienti da tutte le competenze della filiera, tra etichette discografiche, agenzie di booking, management e uffici stampa. Saranno premiati gli artisti con la maggior capacità di innovazione musicale, con un’attenzione particolare nel racconto del proprio territorio. Per partecipare sono richieste due condizioni: essere under 35 ed essere nati a Napoli (o provincia).



Le iscrizioni per il contest sono aperte da oggi, a questa pagina, gli artisti potranno partecipare compilando il form entro il 21 aprile 2023. Nel 2017 nasce Billboard Italia, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura italiana a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica. Dopo un 2021 che ha visto l’export musicale italiano quasi raddoppiare rispetto al 2020, Billboard individua nel “made in Italy” la linea di sviluppo strategica.

Da Billboard Italia a Billboard Italian: una visione globale in grado di raggiungere – ovunque essi si trovino – gli italiani all’estero, i discendenti degli emigrati e gli amanti della nostra cultura. BASE è un centro culturale polifunzionale che produce innovazione sociale e contaminazione culturale tra arti, imprese e tecnologia nel cuore di zona Tortona, a Milano. Con 12.000 mq distribuiti su 3 piani, oltre 200 realtà creative in residenza, più di 400 eventi e 500.000 visitatori all’anno, BASE è un hub creativo con un’atmosfera internazionale, nonché un centro di ricerca, sperimentazione, produzione e co-produzione di iniziative culturali con reale valore sociale. Il progetto Napoli Città della Musica punta a mettere a sistema, a valorizzare e ad internazionalizzare la creatività musicale, con l’intento di rendere la musica non solo un patrimonio di inestimabile valore ma anche un settore chiave di business ed impresa. Il progetto sta perseguendo i seguenti macro obiettivi: creatività da trasformare in economia, valorizzazione degli operatori e professionisti del comparto Contaminazione, città policentrica, attenzione a tutte le generazioni, fare sistema, programmazione, pubblico/privato, turismo musicale, attenzione alle nuove tecnologie, sviluppo del pubblico, internazionalizzazione, network fra professionisti del settore musicale, spazi dedicati alla musica, educazione musicale, inclusione ed attenzione al disagio (diversamente abili, carceri).