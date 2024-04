TEATRO DIANA (Via Luca Giordano, 64)

Venerdì 19 aprile ore 17,30

“Walking in the ‘900”

Concerto del Duo MIROIRS – pianisti Antonello D’Onofrio – Claudio Soviero.

Il concerto è inserito nella XXV rassegna ‘Diciassette & Trenta – Classica’

Brani celebri come la Rapsodia in blue di Gershwin si alterneranno a musiche in world premiere di Rachmaninov e Shostakovich.

info e prenotazioni: 081 5567527; 349 4533119 ; diana@teatrodiana.it;