Galeffi e Gaia Sui Sentieri degli Dei questa sera ad Agerola

Venerdì 4 il cartellone del festival Agerola Sui Sentieri degli Dei accoglie due ospiti nella stessa serata al Parco Colonia Montana.

Si comincia con Galeffi in Belvedere acustico, una versione minimalista dell’ultimo album “squisitamente pop” di un cantautore contemporaneo e insieme d’altri tempi, che entra in punta di piedi e spera di portare poesia e bellezza attraverso una scrittura con influenze legate alla canzone d’autore italiana ma anche alla chanson francese.

Nell’album Belvedere Galeffi sperimenta e osa negli arrangiamenti. Una crescita musicale e personale la sua che si percepisce anche dai suoi testi, attraverso i quali si scopre, mettendosi a nudo attraverso le sue fragilità e debolezze. Anche nel singolo da poco pubblicato, Nirvana Van Gogh, prodotto dai Mamakass, Galeffi continua il percorso di sperimentazione ed esplorazione iniziato con Belvedere, andando addirittura oltre, alla ricerca costante di qualcosa di nuovo pur mantenendo la cifra stilistica con cui ha catturato il cuore delle persone in questi anni. “Nirvana Van Gogh è una canzone che profuma di avventura, di viaggi organizzati all’ultimo minuto, di foto rubate, di attimi incastrati fra passato presente e futuro”, racconta l’artista. Sul palco Galeffi sarà accompagnato da suo fratello Matteo Cantagalli alla tastiera e chitarra.

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio Scudetto, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano. Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie a una scrittura riconoscibile ed efficace. Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, il Soft rock di Nutini, il Neo Soul di Amy Winehouse, il cantautorato francese, Serge Gainsbourg, Father John Misty e Patrick Watson, Galeffi rappresenta sin dal suo esordio un unicum nel cantautorato italiano. Grazie alle sue molteplici anime, il suo pop senza compromessi e la maturità artistica conseguita negli anni, il cantautore romano riesce ad entusiasmare e convincere il suo pubblico a ogni sua pubblicazione.

Al termine, a salire sul palco sarà Gaia con Il mondo in una voce. Un appuntamento con il pop di respiro internazionale della giovane artista italo-brasiliana inserita tra i 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese dalla rivista Forbes. Con la sua musica unica, personale, che miscela la lingua italiana e quella portoghese ai suoni delle diverse culture, è riuscita a conquistare radio e classifiche, arrivando a collaborare con artisti di calibro mondiale come Sean Paul. Nel contempo il suo sogno di diventare una popstar è passato attraverso due album, Nuova genesi e Alma, e una partecipazione a Sanremo (nel 2021 con Cuore amaro). Ad Agerola Gaia suonerà accompagnata da Michele Boni alla chitarra, Enrico Botta, in arte Estremo, alle tastiere e sequenze.

GAIA, cantautrice italo brasiliana classe 1997, nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale e dopo 3 anni vince Amici. Alternando brani in portoghese (dando così voce alle sue origini brasiliane) e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album d’esordio Nuova genesi (disco d’Oro) con i singoli Chega (doppio platino), uno dei brani più ascoltati dell’estate 2020 e Coco Chanel (disco d’oro). L’album conquista il primo posto della classifica di iTunes e il terzo posto della classifica FIMI GfK, rimanendo stabile per oltre un mese nella Top 15 degli album più venduti. Nel 2021 GAIA debutta al Festival di Sanremo con Cuore amaro (disco d’oro), per poi rilasciare Boca feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell’artista e certificato disco d’oro. Durante l’estate 2021 GAIA ha incantato il suo pubblico con Finalmente in TOUR, i primi live outdoor della cantautrice in tutta Italia, portando così on stage la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. A novembre 2021 GAIA si è esibita per la prima volta su un palco internazionale al Corona Capital Festival di Mexico City insieme a Tame Impala, Twenty One Pilots, The Kooks e molti altri artisti che hanno partecipato a quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina. Il 1° ottobre 2021 è uscito il singolo Nuvole di zanzare che ha anticipato l’album ALMA, secondo disco di inediti della cantautrice pubblicato il 29 ottobre dello stesso anno, un progetto che racchiude tutti i suoi mondi e che contiene anche il singolo Salina, uscito il 19 gennaio 2022. GAIA è tornata live a marzo di quest’anno con GAIA – ALMA TOUR, il suo primo tour indoor nei club che ha toccato le città di Pozzuoli (NA), Firenze, Torino, Milano (tappa SOLD OUT) e infine a Roma, durante il quale ha presentato il suo universo artistico in atmosfere inedite, diventate sfondo del racconto delle sue peculiarità musicali. Il 24 marzo sempre di quest’anno ha pubblicato il suo ultimo singolo Estasi, un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità della cantautrice, un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità. GAIA, inoltre, è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.

Prossimi appuntamenti

MARTEDÌ 8

Parco Colonia Montana

GIOVANNI CACCAMO

Parola

MERCOLEDÌ 9

Parco Colonia Montana

PREMIO FRANCESCO CILEA

Leonardo Quadrini

Il barbiere di Siviglia

opera in due atti di Gioachino Rossini

con Orchestra Internazionale della Campania e Coro Opera Puglia

Maestro Concertatore e Direttore Leonardo Quadrini

GIOVEDÌ 10

Belvedere Parco Corona

GAUDIANO

L’ultimo fiore

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com