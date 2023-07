I pianisti Wong ed Elisi a Palazzo Serra di Cassano per l’Amalfi Coast Music & Arts Festival

L’Amalfi Coast Music & Arts Festival torna nei luoghi della cultura a Napoli, stavolta a Palazzo Serra di Cassano dove, sabato 8 luglio (ore 20, ingresso libero), in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che ha sede nello storico edificio, presenta pianisti noti in ambito internazionale per le loro esibizioni, Enrico Elisi, professore della Texas Christian University, e Jerry Wong, in cattedra al Conservatorio di Melbourne.

Per il recital “The art of piano” saranno interpretati brani, tra gli altri, di Liszt (“Les Cloches de Geneve”) e Chopin (Valzer op.34 n.2, Preludio op.45, Berceuse op. 57, Notturno op. 15 n. 2, Valzer op. 64 n. 1, Ballade n. 3 op. 47). I due musicisti sono tra i docenti della “faculty” pianistica del festival che, organizzato dal Center of Musical Studies di Washington con la direzione di Sasha Katsnelson e di Leslie Hyde, in questa 26esima edizione ha richiamato in costiera allievi da tutti i continenti per le sue prestigiose masterclass.

Con la community artistica, formata anche da professori e studenti di pittura e di scrittura creativa, il festival tornerà a Palazzo Serra di Cassano sabato 22 luglio (ore 20) proponendo un altro atteso evento musicale, il concerto dei leggendari e pluripremiati pianisti newyorkesi Jerome Lowenthal e Ursula Oppens.