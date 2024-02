IVisionatici Music Festival, domenica 18 allo Slash+ le selezioni

Il 18 febbraio, presso lo Slash+ di Napoli, si terrà la tappa campana della terza edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale IVISIONATICI con il patrocinio del Nuovo IMAIE, e la media partnership di Rai Radio Live Napoli, di Lorenzo Muto e Na_081. Ricordiamo, infatti, che anche quest’anno il contest sarà itinerante e toccherà alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Milano, Modena, Bologna, Lecce e Palermo.

In occasione della semifinale, sul palco si esibiranno circa 40 artisti emergenti, che verranno valutati da una giuria di qualità composta dal cantautore Ivan Granatino, dall’autrice e speaker di radio KissKiss Lucilla Nele e dai giornalisti Giuliano Delli Paoli e Carmen Credendino. La serata, invece, verrà presentata dallo speaker e conduttore Riccardo Zianna. Durante la tappa di Napoli, la cantautrice Veronica Di Nocera si esibirà con alcuni dei brani che faranno parte del suo primo EP, in uscita ad aprile. Inoltre, durante tutte le tappe del contest verrà promossa una raccolta fondi per sensibilizzare riguardo il cambiamento climatico, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Retake, presente in loco.

Lo scopo de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale. Il montepremi della scorsa edizione, infatti, è stato di oltre 30.000 euro. Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla terza edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove, nella sezione ISCRIZIONE, sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.