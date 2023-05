Kind of Bill trio in concerto venerdì 19 all’Auditorium Salvo D’Acquisto per Vomero Suona.

Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, venerdì 19 maggio 2023, prosegue la rassegna Musicale “Vomero Suona” con il concerto del Kind of Bill trio.

Di solito, i tributi sono dedicati a coloro che sono già scomparsi e certamente il grande pianista jazz Bill Evans non è più tra noi dal 15 settembre del 1980, un giorno molto triste sia per i musicisti che per i jazz fans. Tuttavia le sue note e la sua magia restano assolutamente vive e questo progetto vuole proprio celebrare questo aspetto del suo mondo: l’immortalità del suo messaggio e della sua eredità.

Il titolo di questo tributo, KIND OF BILL, è anche il titolo di un brano di Joe La Barbera e descrive perfettamente l’intento del progetto creato dal pianista Dado Moroni, il quale non ha mai nascosto il suo amore per la musica di Evas, dal bassista Eddie Gomez e dal batterista Joe La Barbera che negli anni hanno dato un enorme contributo alla musica di Evans infondendo nuova linfa nelle idee del pianista, quindi questo è anche un tributo a loro per quello che hanno fatto allora e continuano a fare adesso, mantenendo viva la magia con i loro progetti e le parole KIND OF BILL significano esattamente questo: un omaggio che non include solamente le composizioni di Bill ma anche standards che sotto le sue dita sono divenuti brani quasi totalmente nuovi e originali, e composizioni scritte da Moroni, Gomez e La Barbera. ****Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro tariffa unica

