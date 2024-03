La musica di Joia B entra nel reparto oncologico del Policlinico

Una mattina intensa quella che ieri si è svolta al reparto di Oncologia Medica del II Policlinico di Napoli, diretto dal Prof. Roberto Bianco, dove è stato allestito un angolo per ospitare l’Associazione ‘Oltre il Rosa La Forza della Vita’.

Una sfida importante quella che porta avanti l’Associazione su tutto il territorio campano, – spiega il Presidente Ghassan Merkabaoui, Dirigente Medico del reparto di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico di Napoli- non solo per sensibilizzare alla prevenzione, quanto per capire soprattutto cosa è possibile fare per spostare, sempre più in là traguardi delle cure, oltre la regressione clinica della malattia.

Primule colorate e cioccolatini sono stati distribuiti ai pazienti sulle note di ‘Un tempo per volare’, della cantante Joia B, che ha visibilmente commosso tutti. Una storia vera la sua, la testimonianza di chi ha avuto paura di morire, ha pianto, sofferto, ma che ha vinto la lotta contro il cancro al seno anche grazie alla musica e alla sua parrucca blu.

Sabrina Ciani