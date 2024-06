Largo di Castello, ultimo appuntamento con Faziopentheater domenica 9 a Capua

20^ spettacolo in programma (ultimo di questa edizione)

SEZIONE TEATRI D’INNOVAZIONE

DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

ALESSIA LUONGO – MANUEL PERNAZZA

“LARGO DI CASTELLO”

Musiche barocche e performances della Commedia dell’Arte

IDEAZIONE E REGIA

Alessia LUONGO

INTERPRETE

Alessia LUONGO

PARTECIPAZIONE SPECIALE

Manuel PERNAZZA – Ambasciatore nel mondo della maschera di Pulcinella

NOTE DI REGIA

Alessia Luongo, musicista e ricercatrice propone il suo album “Largo di Castello” un dialogo arcaico e ancestrale con la Napoli del passato. Una Napoli che non esiste più, descritta da autori come Pergolesi e Vinci vive grazie all’arte di Alessia Luongo; artista poliedrica, con una grande capacità teatrale che continua a portare avanti storia, cultura e tradizioni con la sua originale interpretazione. Il concerto non è solo un viaggio nel Seicento, di come le antiche piazze napoletane suonavano e cantavano, ma una vera e propria esperienza per il pubblico di come teatro e musica fossero un’unica cosa. Grazie alla voce e all’utilizzo antico di strumenti musicali tipici dell’epoca, Alessia Luongo evoca rituali e musiche ancestrali che rapiscono lo spettatore portandolo in un altro luogo denso di suggestioni e colori. Largo di Castello è la chiave di questo grande spartito, (l’attuale piazza municipio, a Napoli) dove un volta c’era il tempio della commedia dell’arte e della maschera di Pulcinella. La seconda parte del concerto infatti, rende il viaggio ancora più denso: protagonista sarà la commedia dell’arte e il teatro barocco rievocando antichi lazzi e canovacci con la partecipazione speciale di Manuel Pernazza, prestigioso interprete della maschera di Pulcinella.

Info – Prenotazione

3389924524 -3343638451