Napoli Roots in concerto al Purgatorio ad Arco venerdì 10

Napolidaorainpoi inaugura una nuova stagione di eventi con NAPOLI ROOTS.

Il trio, composto da Cristina Pucci alla voce, Guglielmo Grillo alla chitarra e Maurizio Castellano al contrabbasso, è al suo debutto napoletano e si esibirà in un concerto che muove le sue radici dalla tradizione musicale partenopea per snodarsi in un viaggio intenso e delicato attraverso melodie, sonorità e ritmi che hanno tracciato il nostro vissuto musicale negli ultimi due secoli.

Gli arrangiamenti sono il frutto di un sottile equilibrio tra il rigore che la tradizione impone e l’amore per la musica classica, jazz ed etnica.

Il sound, voluto e ricercato, è il frutto di un’incessante scarnificazione, svincolato da quella vena melanconica con cui spesso viene proposto il repertorio classico napoletano: un mare di colori, passioni e sensazioni dalle sonorità fresche e libere da pregiudizi stilistici.

