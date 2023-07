Pierdavide Carone unplugged Sui Sentieri degli Dei venerdì 28 ad Agerola

Sui Sentieri degli Dei venerdì 28 al Belvedere Parco Corona fa tappa con il suo spettacolo Attenti al lupo – Unplugged Pierdavide Carone.

Un tour-riassunto delle canzoni che hanno rappresentato il suo percorso artistico, dal primo album Una canzone pop fino ad arrivare a Casa, ultimo album uscito due anni fa, passando per Distrattamente e Nanì, disco pubblicato con l’immenso Lucio Dalla che, in occasione degli ottant’anni dalla sua nascita, sarà celebrato con l’interpretazione di alcuni dei suoi più importanti capolavori. Sul palco anche Davide Gobello alla chitarra.

Pierdavide Carone, classe 1988, viene alla ribalta classificandosi terzo alla nona edizione di Amici dove vince il premio della critica. Firma il brano Per tutte le volte che… con cui Valerio Scanu trionfa al Festival di Sanremo nel 2010; nello stesso periodo pubblica il libro best-seller I sogni fanno rima. Il primo album, Una canzone pop, è un successo e viene certificato multiplatino, trainato dal singolo Disco D’Oro Di Notte. Seguono gli album Distrattamente e Nanì e altri racconti, quest’ultimo presentato a Sanremo nel 2012 quando Carone partecipa al Festival con Lucio Dalla, produttore dell’album, con il brano Nanì. Nel 2021 esce il quarto album Casa, anticipato dai singoli Caramelle, dove coadiuvato dai Dear Jack affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia, Forza e coraggio!, inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del cantautore di parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita, e Buonanotte, presentato in anteprima ad Amici, programma che lo ha lanciato sul panorama italiano e in cui torna a nove anni di distanza dalla sua ultima apparizione nel programma.

Prossimi appuntamenti

LUNEDÌ 31

Belvedere Parco Corona

FILIPPO GRAZIANI

Canta Ivan – Trio acustico

MARTEDÌ 1

Parco Colonia Montana

COMA COSE

Un meraviglioso modo di incontrarsi

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com