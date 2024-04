Scarlatti Camera Young in concerto all’Archivio di Stato mercoledì 17

La Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta del Grande Archivio 5) ospiterà mercoledì 17 aprile ore 17, con ingresso libero, un nuovo appuntamento della II Edizione della rassegna Scarlatti Camera Young – Dialoghi musicali alla Federico II

In programma l’intensa Sonata per clarinetto e pianoforte di Paul Hindemith; i deliziosi Dance Preludes del polacco Witold Lutoslawski; il celebre Kol Nidrei per violoncello e pianoforte di Max Bruch; il movimentato Trio pathétique di Michail Ivanovič Glinka.

In scena, accanto alla pianista Elisabetta Furio, due giovani talenti cresciuti nelle file dell’Orchestra Scarlatti Young: il clarinettista Giuseppe Di Crescenzo e la violoncellista Gaia Ferrantini.

Illustrerà il programma il professor Marco Bizzarini, docente di Storia della musica e Musicologia presso l’Università Federico II di Napoli.

Sull’onda del consenso dello scorso anno, questa nuova edizione della rassegna Scarlatti Camera Young rilancia la formula che abbina la promozione dei giovani talenti con la divulgazione musicale di qualità, grazie alla collaborazione della N.O.S. con Marco Bizzarini, Enrico Careri, Simona Frasca, Maria Rossetti, Giorgio Ruberti, docenti e ricercatori in discipline storico-musicali del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II.