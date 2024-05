Suggestioni a lume di candela con l’Orchestra Giovanile del Collegium Philarmonicum

Nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Donnalbina (via Donnalbina 6, Napoli) il 2 giugno alle 20.30 l’associazione Collegium Philarmonicum presenta “Gioventù Romantica”, un concerto candlelight per la rassegna Giovani d’Intorno 2024.

A dirigere l’Orchestra Giovanile Collegium Philarmonicum il M° Gennaro Cappabianca.

Il programma prevede musiche di Elgar, Janáček, Faurè e Kreisler eseguite dai giovani talenti che si esibiranno con la sola illuminazione delle candele: un’esperienza di ascolto innovativa, in un’atmosfera magica. La splendida Chiesa di Santa Maria Donnalbina sarà resa ancora più affascinante dal bagliore di più di mille candele che creeranno una luce calda, soffusa e avvolgente.

E, per chiudere in dolcezza, un omaggio per tutti i presenti: una buona fetta di babà da assaporare alla fine di una serata che si preannuncia indimenticabile.

Posto unico € 20,00, biglietti disponibili su https://www.etes.it/sale/event/103050/gioventu’%20romantica?idProdotto=103050

Per tutte le info potete consultare il sito collegiumphilarmonicum.it e le pagine social Facebook fb.com/collegiumphilarmonicum22 e Instagram @collegiumphilarmonicum22.

E-mail: collegiumphilarmonicum22@gmail.com

Tel: +39 328 86 92 445