Sui Sentieri degli Dei, gli appuntamenti della settimana in attesa di Rita Pavone

Giovedì 10 ad Agerola Sui Sentieri degli Dei Gaudiano, vincitore tra le Nuove proposte di Sanremo 2021, suonerà le canzoni del primo album L’ultimo fiore così come sono nate, nella loro naturale essenza accompagnandosi con la chitarra. Accompagnato da Dario Giuffrida alla batteria regalerà al pubblico del Belvedere Parco Corona le stesse vibrazioni che lo hanno portato a scrivere i brani del disco.

Luca Gaudiano nasce a Foggia il 3 dicembre del 1991, da madre docente di lettere e papà ingegnere. Ed è proprio suo padre a iniziarlo alla musica, regalandogli una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, si trasferisce a Roma per approfondire gli studi musicali. Vive alcune soddisfacenti esperienze nell’ambito del teatro musicale e decide di concentrarsi sulla sua musica. Negli ultimi tre anni ha accompagnato verso la fine terrena suo padre, che ha lottato senza rancore e con estrema dolcezza contro un tumore al cervello. Si definisce “un reduce di guerra salvato dalla musica”. L’esperienza traumatica lo induce a trasferirsi a Milano, dove trova ispirazione per la produzione dei suoi brani, che registrerà insieme al producer Francesco Cataldo, grazie all’incontro con Adom Srl e Leave Music. Il 25 settembre 2020 debutta con un 45giri digitale con all’interno un lato A, Le cose inutili (Leave Music), singolo di punta dell’esordio scritto durante lockdown, e un lato B, Acqua per occhi rossi. Gaudiano è tra i vincitori di Sanremo Giovani e gareggerà tra Le Nuove Proposte della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Polvere da sparo.

Venerdì 11 il cartellone del festival accoglie due ospiti nella stessa serata al Belvedere Parco Corona. Come si evince dal titolo Lattine: la freschezza della nuova pop, i protagonisti sono due giovani leve della musica italiana. In primis Avincola, cantautore romano definito da Morgan come “uno dei più bravi della scena contemporanea”, che assieme al pianista Edoardo Petretti, presenterà i brani tratti dal suo nuovo album Barrì, che prende il titolo dal brano di apertura firmato con Pasquale Panella. Nella seconda parte Avincola sarà raggiunto sul palco da Serepocaiontas, nome d’arte di Serena Ionta, cantante e ukulelista di Latina che si è avvicinata alla musica da piccola, postando video musicali su Instagram che hanno reso la sua pagina una community appassionata oggi con tanti followers. Proprio sui social è stata notata da Leonardo Pieraccioni, che l’ha scelta per interpretare un brano della colonna sonora del film Il sesso degli angeli. Poi è arrivata la cover di Azzurro per il documentario sulla vita di Paolo Rossi realizzato da Walter Veltroni, e di recente il programma Viva Rai2, dove ogni mattina ha spopolato con il suo ukulele accanto a Fiorello. Insieme canteranno alcune canzoni, tra cui Lattine, brano cantato insieme nell’ultimo album di Avincola.

Avincola, cantautore romano, partecipa al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Goal!, contenuta nell’album Turisti. Vincitore di numerosi riconoscimenti, il suo percorso si incrocia con molti artisti tra i quali Fiorello, Freak Antoni, Riccardo Sinigallia, Max Gazzè. Il videoclip del brano Miami a Fregene è stato diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello con il film Bangla. Il brano Letti è tratto dall’omonimo monologo di Alessandro Gori che partecipa con un suo spoken word. Ha realizzato il docufilm Stefano Rosso – L’ultimo romano, che si è aggiudicato diversi riconoscimenti tra cui:

Premio Pivi SIAE e Premio MEI Cinema. Lo scorso 17 marzo esce Lattine feat. Serepocaiontas, presentato con un live in diretta su Rai2, nel corso della trasmissione Viva Rai2 di Fiorello. Il 13 aprile è ospite del programma televisivo Stramorgan su Rai2, condotto da Pino Strabioli e Morgan, con il quale cantano due brani di Lucio Battisti. Il 14 aprile è uscito il singolo La febbre, l’amore, la tosse, firmato con il cantautore Cimini. Sale sul palco del Primo Maggio a Roma per leggere un suo scritto dedicato ai rider. Il 12 maggio esce il brano Barrì, musica di Avincola e testo di Pasquale Panella. Rolling Stone lo definisce “il cantore delle piccole cose. In grado di nobilitare la quotidianità, costruendogli intorno un vissuto emozionale nel quale tutti si possono riconoscere”. Vincenzo Mollica dichiara che Barrì è una canzone sorprendente e che dimostra una bella sintonia tra Pasquale Panella e Avincola. Il 9 giugno

pubblica l’album Barrì che, oltre a contenere brani inediti e le collaborazioni uscite in precedenza, vede la collaborazione del cantautore Folcast per la canzone Battiti.

Serena Ionta, in arte Serepocaiontas, è una cantante e ukulelista italiana, nata a Latina nel 1994. La sua grande passione per la musica è evidente già dall’età di 7 anni, quando inizia a frequentare un corso di chitarra classica che le permette di familiarizzare con la teoria musicale e con il solfeggio. Affascinata dalle sonorità della musica Jazz, frequenta fin da giovanissima la scena musicale della sua città, Latina, e successivamente quella di Milano, dove ha trascorso gli anni dell’università e dove vive attualmente. A Milano Serena frequenta il primo anno di conservatorio. Nel frattempo, conclude gli studi universitari e si laurea in Management (MSc) presso l’Università Bocconi. Serena si avvicina all’ukulele nel 2015, durante un periodo complicato di lontananza dalla famiglia e dai suoi affetti. L’anno dopo si trasferisce a Londra per lavoro (e per amore) dove inizia a fare i primi video cover su Instagram anche in ensemble con altri artisti, fra cui il chitarrista Gennaro Ricciardone con cui fonda il duo Le salopettes. Dopo quattro anni e mezzo di vita londinese, torna in Italia proprio durante il lockdown e conosce Daniele Silvestri (DSonthebeat) con cui inizia a collaborare in qualità di produttore musicale. Fra Roma e Milano Serena continua a postare video musicali su Instagram, creando dei veri e propri appuntamenti settimanali per il suo pubblico social in crescita. Grazie all’impegno costante sulle piattaforme social attrae una community di quasi 120mila followers tra Instagram e TikTok e le attenzioni di alcuni nomi eccellenti che la coinvolgono in progetti artistici importanti. Dopo l’uscita del suo primo singolo Limonata che entra nella playlist Spotify “Scuola Indie”, a luglio 2022 Serena viene invitata a cantare nel programma SayWaaad su Radio Deejay e il mese successivo partecipa al concorso per emergenti Deejay on Stage a Riccione. Il secondo singolo inedito, Eschimesi, uscito in distribuzione ADA Music rientra in playlist editoriali Spotify come New Music Friday, Fresh finds (in copertina), Scuola Indie, Equal e Caleido. Successivamente viene inserito in altre playlist editoriali tra cui Indie Italia. A dicembre ’22 debutta in tv su Rai2 nella nuova trasmissione di Rosario Fiorello, Viva Rai2, che la vedrà ospite fissa fino a giugno ’23 come cantante e strumentista. Nella puntata del 13 dicembre il regista Gabriele Muccino svela che Serena sta lavorando a delle cover per la colonna sonora della sua serie Sky A casa tutti bene. Vin brûlé esce a dicembre 2022 mentre Tapis roulant il 31 marzo 2023, due settimane dopo la release di Lattine, brano in collaborazione con l’artista romano Avincola. Il singolo totalizza 100mila stream su Spotify in sole otto settimane. Il 7 giugno a VivaRai2 Fiorello presenta il singolo estivo di Serena in anteprima: Mi hai rotto il ghiaccio (ADA Music) con una performance in diretta e coreografia di Luca Tommassini.

Prossimi appuntamenti

SABATO 12

PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA

Parco Colonia Montana

RITA PAVONE

Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro

LUNEDÌ 14

Paipo – Località “Crocifisso”

ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI

“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

MARTEDÌ 15

Monte TRE CALLI ore 5.00

L’ALBA MAGICA

GRUPPO BANDISTICO “CITTÀ DI AGEROLA” in concerto

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com