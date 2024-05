Suoni per la Libertà, Dadà in concerto a Sant’Agnello domenica 26

Domenica 26 maggio ore 20.30 piazzetta Angri, (retro stazione) Sant’Agnello (NA)

ore 19:30 Messaggi di pace dagli Istituti Scolastici e delle associazioni del territorio

ore 20:30 Open Act: Antonino D’Esposito, in arte Despaux

a seguire: Dadà in concerto

Gaia Eleonora Cipollaro è una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche. Nel 2021 nasce il progetto DADA’ e pubblica 3 singoli: Jesche, Siente ‘e rrise, Avena, prodotti da Big Fish. Successivamente collabora con il dj/producer Dashiki per il singolo Gianna Oh, che viene remixato da figure di spicco delle scene house e afro internazionali come Daniele Baldelli ed Enoo Napa.

Nel 2022 pubblica “Cavala”, un inno alla vita nella sua essenza più autentica e verace, e “Tiè Tiè”, un rituale sonoro per allontanare la malasorte. In estate pubblica “Aumm Aumm”, collaborazione con i dj/producer Ackeejuice Rockers che presenta live sul palco del Jova Beach Party. Nell’autunno 2022 arriva la partecipazione a X Factor nel team di Fedez, che la consacra al grande pubblico. Terminata l’esperienza ad X Factor, il 2 dicembre pubblica il singolo “Mammamà” con Sony Music.

Il 2023 è l’anno della sua consacrazione: a maggio parte il suo primo tour di oltre 30 date nelle principali città d’Italia e pubblica il suo primo EP “Mammarella”, composto da 6 brani pubblicati settimana dopo settimana ogni venerdì a partire dal 30 giugno e fino al 4 agosto.

DADA’ è una Pierrot in bilico tra la risata verace e la lacrima sulla guancia, disposta a qualsiasi capriola esistenziale pur di sentirsi se stessa.

Aprirà la serata Antonino D’Esposito, in arte Despaux, un giovane 22enne dalla Penisola Sorrentina, che riesce ad esprimere il suo magico mondo interiore attraverso la sua musica. “Dalla strada al palco” non è solo il programma televisivo a cui ha partecipato arrivando in finale, ma è anche la rappresentazione della sua vita, in quanto porta giro la sua musica per le strade italiane da un paio d’anni.

L’appuntamento è voluto e organizzato dal Comune di Sant’ Agnello e realizzato da GS Live

Per info: 3282005169