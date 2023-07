Un’Estate da Re, ovazione per Zucchero alla Reggia di Caserta

Il blues è vivo e la Reggia di Caserta ne è stata per due sere il cuore pulsante, grazie alla doppia tappa (sold out) del World Wild Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari – tra i protagonisti dell’VIII edizione di Un’Estate da RE – che il 24 e 25 luglio ha infiammato gli spettatori presenti nei cortili del Complesso Vanvitelliano.

Due concerti entusiasmanti, intensi e ricchi di emozioni, in cui il re italiano del blues ha ripercorso la sua lunga carriera attraverso canzoni memorabili come Diamante, Baila, Per colpa di chi, Diavolo in me, Miserere (commovente il duetto virtuale con Luciano Pavarotti sotto le stelle di Caserta) fino a Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica con la quale ha concluso entrambi gli show. Due ore e mezza di grande musica suonata da una straordinaria band internazionale composta da Polo Jones (musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Carlos Minoso (horns).

Sul palco anche una fantastica Oma Jali, cantante camerunense che ha aperto i concerti eseguendo Oh, doctor Jesus di Ella Fitzgerald – una preghiera di invocazione per lo Spirito nel buio che ha dato il via agli show –, e Irene Fornaciari, che ha duettato con Zucchero in un’intima ballad, Cose che già sai.

Durante il concerto, Zucchero ha voluto ricordare alcuni artisti campani con cui ha suonato agli inizi della sua carriera, tra cui Tullio De Piscopo, James Senese e il grande amico Pino Daniele, al quale ha dedicato Un Soffio Caldo.

Un’Estate da RE, rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo, chiuderà questa VIII edizione il 3 agosto con Plácido Domingo, il soprano Daria Rybak e una grande sorpresa: Il Volo. I cinque cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi” di Salerno diretta dal Maestro Marcello Rota.

Un’Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di visitare 34 luoghi della cultura della Campania, tra cui la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico di Napoli, i parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum. (campaniartecard.it)

Reggia Speciale – Un’estate da RE

I possessori del biglietto di uno degli spettacoli di Un’Estate da RE avranno diritto all’ingresso alla Reggia di Caserta a un prezzo agevolato ed esclusivo (10 €), nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 5 agosto. (unestatedare.it)