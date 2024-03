Yko and The Fact Knowers, il progetto folk casertano sbarca a Londra

Dopo aver girato l’Europa come frontman dei Fall Has Come, aprendo il palco ad artisti di calibro internazionale come gli Evanescence e i Disturbed, Enrico Bellotta torna con un progetto tutto nuovo: Yko and The Fact Knowers. Con sonorità incredibilmente folk, la band del cantautore originario di Maddaloni, ha fino ad aggi proposto una reale alternativa nel panorama italiano portando in scena qualcosa di estremamente distante dalle abitudini musicali degli ascoltatori.

Nonostante le limitate possibilità artistiche della provincia casertana, la band ha raccolto un successo non indifferente arrivando a calpestare le tavole di ogni palcoscenico locale fino a raggiungere il più ampio scenario del Napoletano. Ad oggi, con un bagaglio ricco di esperienze e successi, Enrico Bellotta e la sua band stanno per intraprendere una nuova ed emozionante fase della loro carriera. Con ben due date al Sofar Show di Londra nel mese di maggio, porteranno la propria musica e le proprie storie a più di duemila chilometri da casa, condividendole per la prima volta con un pubblico internazionale.

Quella di Yko and The Fact Knowers è una storia di passione, amore e dedizione per la musica che è riuscita a superare i confini geografici e le difficoltà artistiche della provincia giungendo fino ad uno degli scenari musicali più ambiti e fertili del mondo intero.

Non ci resta che attendere le date londinesi e goderci, nel frattempo, le tre tappe campane di quello che si prospetta un tour da ricordare.