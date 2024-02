Al Teatro Mercadante di Napoli: “Io ricordo – Foibe ed esodo: ieri e oggi”

Venti anni fa fu istituito il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. Una tragedia che ha segnato la storia italiana e che oggi, più che mai, è utile non dimenticare.



«Io ricordo – Foibe ed esodo: ieri e oggi» è anche il titolo del dibattito che si terrà lunedì 5 febbraio 2024 prossimo. Per la prima volta se ne discuterà in un palcoscenico teatrale d’eccezione: al Teatro Mercadante di Napoli alle ore 17. All’incontro parteciperanno l’onorevole Luciano Schifone, consigliere del Ministro della Cultura, l’onorevole Roberto Menia, promotore della legge che istituì “La giornata del ricordo”, il dottor Fiorenzo Patera, dirigente nazionale del comitato nazionale “10 febbraio”, Roberta Salerno, del comitato nazionale “10 febbraio”, il professor Diego Lazzarich, dell’associazione nazionale “Venezia Giulia e Dalmazia”, l’esule Guido Botteri, l’attore Benedetto Casillo, il professor Ermanno Mandarino, referente scuole per foibe ed esodo Campania, la dottoressa Margi Villa Del Priore, referente scuole per foibe ed esodo Campania. Ci sarà l’intervento del tenore Raffaele Beneduce e l’attrice Marianita Carfora interpreterà “Lo Stesso Nome”, un testo inedito di Roberto Russo.