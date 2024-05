Bagnoli, rissa finisce a coltellate, 2 15enni ricoverati

Rissa nella serata di ieri a Napoli, nei pressi dell’Arenile di Bagnoli: due 15enni accoltellati. Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa, gli agenti del commissariato di polizia di Bagnoli sono intervenuti in un locale per una rissa tra giovanissimi.

Nel corso della colluttazione, sono stati accoltellati due 15enni che, trasportati all’ospedale San Paolo, sono stati ricoverati, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Gli investigatori hanno subito identificato un 16enne, sospettato di essere uno degli aggressori, che è stato trattenuto in commissariato, in attesa delle disposizioni della Procura per i Minorenni di Napoli.(AdnKronos)