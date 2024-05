Ex Whirlpool, Italian Green Factory acquista immobile a Pomigliano, plauso dei sindacati

Una parte degli operai della ex fabbrica di Whirlpool a Napoli potrà ricominciare a lavorare all’inizio del 2025. Italian Green Factory ha annunciato l’acquisizione di un immobile a Pomigliano d’Arco per accelerare l’avvio della produzione della componentistica per la filiera del fotovoltaico, in attesa di completare i lavori di ristrutturazione del capannone di via Argine. La stima è che 120 operai possano tornare a lavorare, su un totale di 294 addetti impiegati nello stabilimento della multinazionale degli elettrodomestici, per i quali si prevede il rientro in fabbrica, nel nuovo impianto, a gennaio 2026.