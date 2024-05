Giffas, da 50 anni a sostegno dei bambini e dei ragazzi disabili a Bagnoli

La sanità in Italia, e specialmente in Campania, si sa, deve affrontare un numero enorme di piccole e grandi difficoltà, in particolare per quello che riguarda le cure e le attenzioni da dover rivolgere ai bambini ed ai ragazzi diversamente abili.

In questo ambito una parte fondamentale della domanda di assistenza è assorbita dal mondo del terzo settore, spesso associato in cooperative, che come una goccia nel mare riesce a far fronte alle esigenze di chi ha bisogno di assistenza continuata e specializzata, spesso in luoghi dove sono carenti sia le strutture sia le persone qualificate a fornire assistenza. Assistenza che si traduce non solo nella riabilitazione ma anche nell’inclusione sociale.

E’ il caso del Giffas, una realtà presente da ormai 50 anni a Bagnoli, che giorno dopo giorno, tra mille difficoltà di ogni genere, prova a farsi carico dell’assistenza a bambini e ragazzi disabili o da riabilitare nel territorio.

ll G.I.F.F.A.S. (Gruppo Italsider FamiglieFanciulli eAdulti Speciali) nasce come associazione costituita il 23 Settembre 1974 da un gruppo di famiglie dipendenti dell’allora stabilimento Italsider di Bagnoli, con lo scopo di provvedere alla riabilitazione dibambini e ragazzi disabili sopperendo alla carenza, dell’epoca, di adeguati centri di riabilitazione. L’ Associazione nasce con la contribuzione volontaria di tutti i dipendenti della“Fabbrica“.

Il GIFFAS, oltre ad essere definitivamente accreditato con deliberazione ASL n.2317/2013 con il Servizio Sanitario Nazionale è con D.M. del 1997 Ente Morale ed ONLUS dal 1998. Da Ottobre 2022 è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il centro G.I.F.F.A.S da ormai 50 anni è un punto di riferimento sul territorio, offre servizi finalizzati alla tutela della salute e dal benessere delle persone con disabilità, favorendo lo sviluppo della persona disabile e la sua inclusione sociale nel territorio migliorando la sua qualità della vita e del suo nucleo familiare ed erogando trattamenti solidali a sostegno delle persone bisognose.

Il Giffas prende in carico circa 600 utenti mensilmente contemporaneamente, erogando quindi un totale di circa 35.000 trattamenti all’anno.

Le prestazioni erogate dal Giffas consistono in 3 ambiti:

PRESTAZIONI IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Prestazioni Riabilitative Convenzionate con il SSN fornite da un’equipe medica formata da:

Neuropsichiatra Infantile, Foniatra, Fisiatra e Psichiatra e da personale tecnico riabilitativo, in regime ambulatoriale e domiciliare.

PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME PRIVATO

L’attività privata nasce in risposta all’esigenza di chi ha necessità di intraprendere un percorso riabilitativo in tempi brevi, considerati i tempi d’attesa lunghi per accedere al servizio in convenzione con il SSN.

PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE

Il Centro Giffas eroga, attraverso la propria struttura, prestazioni di riabilitazione

estensiva per soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, in regime di

Semiconvitto.

Il Giffas riesce ad operare sostenendosi grazie all’accreditamento con delibera ASL n.2317/2013 con il Servizio Sanitario Nazionale, ed eroga trattamenti riabilitativi neuro-psicomotori sia in regime convenzionato che in forma privata e riceve annualmente una trascurabile quota di 5×1000 (circa 3mila € l’anno)

Tutto questo in una realtà difficile come quella della periferia di Bagnoli, dove la difficoltà più ingente è quella di trovarsi un territorio dove il fabbisogno riabilitativo è molto superiore a quello individuato a livello statale ed assegnato dalla Regione Campania (c.d. tetto di spesa).

E non da ultimo, risulta sempre più stringente la necessità di poter ricorrere ad una normativa specifica per poter creare il “Dopo di Noi” cosi da assistere gli utenti anche quando i loro familiari non ci saranno più.

Ma nonostante le piccole e grandi difficoltà, il Giffas trova ogni anno la forza per andare avanti e rispondere alle esigenze del territorio, facendo questo ormai da 50 anni.

Contatti: