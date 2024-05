Napoli Città della Musica – Live Festival 2024, ci sarà anche Renato Zero

Il Festival si dislocherà tra Piazza del Plebiscito e lo Stadio Diego Armando Maradona e vedrà numerosi artisti nazionali a vario titolo impegnati con e per la Città della Musica per valorizzare anche le risorse artistiche e professionali della nostra music industry e per attività di inclusione, formazione e lotta alla povertà educativa, attraverso la musica quale strumento di sviluppo e crescita economica e sociale nonché culturale.

L’Amministrazione comunale, grazie alla forte centralità raggiunta da Napoli in questi ultimi anni per i circuiti di musica dal vivo, lancia “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024”, ideato in attuazione e coerenza con il progetto “Napoli Città della Musica” , facendo sì che i grandi eventi dal vivo diano valore al nostro territorio.

L’Amministrazione infatti -nell’ottica della strategia di più ampio respiro per la promozione dell’immagine della Città ed anche al fine di incentivare il turismo attraverso sistemi integrati di promozione per rendere Napoli sempre di più una destinazione di riferimento nel mondo- programma e realizza eventi per l’intero anno, anche di rilevanza nazionale e internazionale e d’altronde nel 2023 a Napoli, con l’assessore al Turismo, è stata posta la prima pietra del protocollo delle città della musica italiane per promuovere il “turismo musicale”.

Sono altresì state avviate attività volte all’attuazione di una politica per la cultura, intesa quale motore trainante dello sviluppo socio-economico del territorio, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le attività del comparto cultura e, nello specifico, della musica, anche favorendo la nascita e il consolidamento di sinergie e reti di operatori e professionisti, attive a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

L’obiettivo è collocare Napoli sulla scena internazionale, trasformandola sempre di più in una Music City, ovvero un luogo con una vivace economia musicale che offre vantaggi economici, occupazionali, culturali e sociali. Non esiste un modello unico per definire una Music City, ma ci sono molti elementi comuni; ed è certo che da un territorio forte di un “sistema musica”, nascono e si realizzano ottimi risultati fra cui: i) impatto economico positivo; ii) turismo musicale; iii) diffusione del brand della città e del territorio; iv) sviluppo culturale ed artistico e, dunque, sociale ed economico; v) attrattiva per investimenti; vi) sviluppo dei settori di indotto (es. ristorazione, alloggi, forniture varie, etc.).

Il “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024” rappresenta una delle tante attuazioni di questa politica in cui per la prima volta tanti artisti “big” del panorama nazionale ed internazionale non solo si esibiscono, ma partecipano attivamente allo sviluppo della comunità locale e donano ad essa qualcosa.

Benché la musica sia fenomeno trasversale e informi, soprattutto a Napoli, le attività di tutto l’anno, certamente giugno è diventato simbolicamente il mese della musica!

Dopo che due anni fa, per la prima volta, Napoli fu città Capofila a livello nazionale della Festa della Musica, il percorso è continuato in un crescendo, ed anche per il 2024 il Comune di Napoli ha scelto di aderire alle celebrazioni della “Festa della Musica”, che in Italia è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata dalla AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica. Giunta alla 30° edizione, la manifestazione si svolgerà il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, e sarà dedicata al tema “La prima orchestra siamo noi”.

A Napoli, in occasione della Festa della Musica 2024, vie e piazze della città accoglieranno palchi e pedane dove potranno liberamente esibirsi artisti locali e non (con prenotazione sul portale festadellamusicaitalia.it).

Alle performance del 21 giugno si aggiungerà un incontro di approfondimento dedicato al ruolo delle orchestre e delle bande musicali, tema chiave dell’edizione 2024, in programma giovedì 20 giugno presso Palazzo Cavalcanti, sede dell’Ufficio Musica del Comune di Napoli.

“Il calendario dei grandi concerti dal vivo è il risultato di una programmazione lunga, avviata dall’Amministrazione due anni fa e frutto di un intenso lavoro legato al progetto Napoli Città della Musica. Napoli si conferma al centro dell’industria musicale, ribadendo una credibilità già raggiunta lo scorso anno, quando i Coldplay, una band internazionale, scelsero proprio lo Stadio Maradona per una tappa del loro tour mondiale a 30 anni di distanza dagli U2. Quest’anno Napoli Città della Musica continua nel segno dei grandi artisti, con un cartellone ricco di concerti, in grado di offrire una programmazione variegata per tutte le generazioni. Gli appuntamenti al Plebiscito e allo stadio ci restituiscono numeri da vera Music City, con diverse date che hanno registrato subito il sold out. Gli artisti non si limiteranno alla musica, ma lasceranno sul territorio iniziative dalla forte ricaduta sociale per i giovani e le fasce deboli, elemento che rende il Napoli Città della Musica – Live Festival 2024 ancora più unico nel panorama nazionale” così il Sindaco di Napoli.

“Napoli Città della Musica è un progetto fortemente voluto dal Sindaco che in due anni ha prodotto ottimi risultati, fra le altre invertendo concretamente gli orientamenti della music industry e dei live in favore di Napoli che finalmente è al centro della musica nazionale ed internazionale! Sono molto soddisfatto che i grandi players nazionali della musica abbiano scelto Napoli e abbiano voluto esser parte del progetto della città della musica soprattutto declinandolo per i giovani, la formazione ed il sociale e l’inclusione perché musica è business ma anche sviluppo e crescita culturale e sociale, anche questa è industria culturale! Avere degli artisti di questo calibro che si esibiscono in città e che lasciano qualcosa alla città è un unicum di cui Napoli deve andare fiera“, così il delegato del Sindaco per l’industria musicale e dell’audiovisivo.

Alla presentazione della rassegna sono intervenuti anche alcuni rappresentanti delle realtà sociali destinatarie dei progetti portati avanti dai protagonisti di Live Festival 2024, tra cui Fondazione Foqus, l’associazione “Friends of Naples” e Fondazione Città Nuova con la Sartoria sociale che ha creato il marchio fatto@scampia.

Renato Quaglia, direttore di Foqus, ha ricordato “Gli artisti hanno scelto di sostenere i ragazzi dei Quartieri Spagnoli. Renato Zero verrà a Foqus e farà un’intervista speciale e regalerà una muta di magliette alla squadra di calcio del quartiere. Ultimo inviterà i ragazzi del Centro di disabilità cognitive che abbiamo a Foqus e altri delle scuole come spettatori speciali privilegiati ai suoi concerti. I Negramaro, insieme ad Alex Daniele della Fondazione Pino Daniele, da mesi stanno regalando la formazione ad una ventina di ragazzi delle scuole medie che si esibiranno con Giuliano Sangiorgi e la sua band al Maradona, davanti a 50mila spettatori”.