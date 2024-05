Politiche attive del lavoro, sottoscritto protocollo in Prefettura

Presso il palazzo di Governo, è stato sottoscritto ieri dal Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Sen. Claudio Durigon ed il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, un Protocollo di intesa finalizzato alla costituzione di un tavolo tecnico permanente, con la partecipazione di Sviluppo Lavoro Italia Spa, Agenzia Strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per individuare percorsi di politiche attive per l’accompagnamento al lavoro dei disoccupati di lunga durata, attraverso finanziamenti a valere su fondi ministeriali.

L’accordo rappresenta una prima risposta alle esigenze del territorio e giunge al termine di un lavoro che ha visto impegnati tecnici delle Amministrazioni sottoscrittici in un lungo ed articolato percorso interistituzionale svoltosi presso e sotto l’egida della locale Prefettura.

Nello specifico, il protocollo impegna le parti ad attivarsi, anche attraverso l’intervento delle rispettive strutture strumentali, per affrontare l’annoso fenomeno di emarginazione dal tessuto economico e sociale dei cittadini dell’Area Metropolitana di Napoli, in un territorio ove i dati sull’occupazione diffusi dall’Istat risultano particolarmente critici, sia con riferimento al tasso di occupazione, inferiore di quasi venti punti rispetto alla media nazionale, che a quello di disoccupazione giovanile, quasi il triplo rispetto alla percentuale nazionale.

L’intesa è, quindi, prodromica alla elaborazione e realizzazione di progetti che riguarderanno i settori ove maggiore è la richiesta di intervento pubblico, quali, ad esempio, la tutela dell’ambiente, la cura del verde urbano, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico.

“Da un lato l’immobilismo e le fanfaronate della Regione, dall’altro la politica dei fatti del Governo nazionale per affrontare e cercare di risolvere il dramma dei disoccupati di lungo corso dell’area metropolitana di Napoli. Grazie al sottosegretario Claudio Durigon per la firma del ‘Protocollo Napoli’, documento sottoscritto con il Comune per individuare percorsi efficaci di politiche attive per il lavoro e ridare speranza e dignità a tantissimi cittadini e alle loro famiglie. Avanti così”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.