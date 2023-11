Presentato il Christmas Village, il villaggio di Natale dal 7 al 30 dicembre alla Mostra d’Oltremare

300 abeti natalizi, 300 mila led, eventi, casette in legno, food e tanti ospiti per celebrare l’atmosfera del Natale.

L’evento, rispetto allo scorso anno, cresce nel numero delle giornate di apertura, passando da 19 a 24 e grande attenzione è stata rivolta anche a importati temi sociali come la lotta alla violenza sulle donne. Un tendone di oltre 1.000 metri quadri, che ospiterà diversi eventi della kermesse, è stato realizzato in colore fucsia proprio per rilanciare un messaggio di solidarietà e di sostegno al mondo femminile.

Il Christmas Village, suddiviso in più aree, avrà il suo ingresso da piazzale Tecchio, e proietterà sin dal principio i visitatori nel mondo di Babbo Natale grazie ad un bosco, composto da 300 veri abeti illuminati da 20mila led, con al centro un albero natalizio di circa 15 metri di altezza, addobbato da oltre 40mila led luminosi. Al di sopra del bosco, un cerchio di luci, con 50mila led, rappresenterà un cielo con filanti che scenderanno per 9 metri.

Ci saranno poi due aree market, la prima costituita da casette in legno bianche e rosse e la seconda, ospitata nel Viale delle 28 Fontane, oltre alle caratteristiche casette, avrà istallazioni in 3D alte sino ad 8 metri.

Completeranno il Christmas Village, nell’intera area di oltre 20.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare: la pista di pattinaggio, l’area food, un palco eventi, laboratori didattici, aree intrattenimento giochi, spettacoli, esibizioni di tiktoker e youtuber noti ai più piccini

“La Mostra d’Oltremare –ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alle attività produttive Teresa Armato– conferma la sua vocazione di spazio cittadino adatto ad ospitare eventi di diversa natura che richiamano sempre tanti visitatori.

Per il secondo anno sarà allestito il Christmas Village, ulteriore attrazione anche per i numerosi turisti che stanno già affollando Napoli, e che già lo scorso anno ha riscontrato un buon successo di pubblico. Ringrazio quindi Eventitalia per l’impegno organizzativo e i vertici della Mostra che stanno programmando nella struttura sempre tante manifestazioni adatte ad un pubblico variegato per età ed inclinazioni personali.

L’attenzione dell’amministrazione comunale è rivolta verso la Mostra quale spazio eventi da valorizzare e promuovere e verso servizi da offrire in tutta la città per i numerosi turisti che hanno deciso fin dallo scorso weekend di visitare Napoli: abbiamo istituito due infopoint mobili ossia giovani che in bici elettrica che raggiungono diversi punti della città, accanto agli infopoint presenti al Vomero e in centro e sicuramente indicheranno anche il Christmas Village tra le iniziative del Natale a Napoli”.

“La presentazione di questa mattina è una prova di quanto stiamo lavorando in perfetta sinergia con il nostro socio di maggioranza che è il Comune di Napoli. Portare i grandi eventi della città nella Mostra d’Oltremare è il nostro obiettivo comune. La Mostra è il luogo ideale per questi eventi e per queste attività. I numeri dei flussi turistici a Napoli sono ormai davvero incredibili ma dobbiamo cercare in qualche modo di decongestionare l’area del centro storico e portare i turisti anche nella zona ovest grazie agli eventi della Mostra è il modo migliore“. lo ha dichiarato Maria Caputo, Consigliera delegata della Mostra d’Oltremare

“L’edizione del Christmas Village di quest’anno si pone, con ambizione, ad essere sempre più il punto di riferimento degli eventi natalizi della città di Napoli. La

condivisione del progetto esecutivo con l’assessorato al Turismo del Comune di Napoli e il riconoscimento ricevuto dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dalla Camera di Commercio, con il rilascio del loro Patrocinio, sottolineano il valore e l’importanza che questo evento offrirà ai milioni di turisti presenti in città e a tutti i cittadini campani, con l’opportunità di vivere l’atmosfera delle feste natalizie in serenità, spensieratezza e allegria”. Lo ha dichiarato Martina Ferrara, ceo di Eventitalia società organizzatrice del Christmas Village.

Il Christmas Village osserverà i seguenti orari di apertura:

dal 7 al 22 dicembre, feriali dalle 16 alle 21.30 e festivi e prefestivi 11-22; dal 23 al 30 dicembre 11-22 e il 25 dicembre 17-23. – info@christmas-village.it