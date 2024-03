Telethon Walk of Life Napoli, domenica 21 aprile insieme facciamo correre la ricerca verso la cura

Sono passati pochi giorni dal trionfo a cui hanno assistito le strade di Napoli che entra nella storia grazie alla coesistenza dei primati italiani maschile e femminile di mezza maratona. La strada verso questo successo è stata intrapresa sei anni fa da Napoli Running che, con lungimiranza, ha lavorato in maniera zelante per contribuire con il proprio mattoncino a costruire le fondamenta di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Dopo il successo dell’azzurro Yeman Crippa (CS Polizia) che, nel 2022, ha realizzato il primato del percorso e italiano di 59’26”, l’ultima edizione di domenica 25 febbraio ha visto splendere la stella dell’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) che con 1h08’27” ha eguagliato il record italiano di mezza maratona.

11^ WALK OF LIFE NAPOLI – Insieme facciamo correre la ricerca verso la cura, Fondazione Telethon Ets con la collaborazione tecnica di Asd Napoli Running ed il patrocinio del Comune di Napoli lavora per mettere a punto la 11^ Walk of Life, una corsa di solidarietà nata nel 2012 per portare un messaggio di speranza alle persone che non si arrendono a una malattia genetica rara e subito entrata nel cuore di tutti. L’evento andrà in scena domenica 21 aprile 2024 alle ore 9.00 con partenza dalla Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli, per completare la distanza competitiva di 9.9 km Fidal o non competitiva di 3 km, dedicata o alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia rara. Il ricavato dell’evento sosterrà i progetti di ricerca scientifica di Fondazione Telethon.

FONDAZIONE TELETHON – Nata nel 1990 ascoltando l’appello dei familiari di alcuni pazienti affetti da distrofia muscolare, una delle oltre 630 malattie genetiche rare su cui dal 1990 finanzia progetti di ricerca meritevoli, promettenti e lungimiranti. La Fondazione Telethon ha permesso di destinare oltre 66T0 milioni di euro alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e ha conseguito importanti risultati scientifici e terapeutici. Proprio nel territorio campano esprime la massima espressione con uno dei suoi due istituti di ricerca interna a Pozzuoli: il TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine). In oltre 30 anni, la Fondazione Telethon ha portato sul territorio diverse attività di sensibilizzazione con lo scopo di raccogliere sempre più fondi da destinare allo studio delle malattie genetiche rare e alla ricerca di terapie e cure. “Facciamoli diventare grandi” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca: grazie ad essa, infatti, è possibile donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte online da venerdì 8 marzo fino alle 23:59 del 18 Aprile 2024, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo, CLICCA QUI. La quota di iscrizione è di 15.00 € per la gara competitiva e 10.00 € per la non competitiva. Con l’iscrizione, gli atleti hanno diritto al pacco gara comprensivo di gadget e T-shirt running. Info: walkoflife@telethon.it