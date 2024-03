Terremoto, scossa in area vesuviana magnitudo 3, nessun danno a cose e persone

Terremoto a Napoli oggi. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata nella zona del Vesuvio alle 19.08 dell’11 marzo, come evidenzia l’Ingv sul proprio sito.

L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze del Parco Nazionale del Vesuvio, come rileva l’Osservatorio Vesuviano, tra i territori dei comuni di Vollaa e Cercola.

La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di quasi 20 km. In alcune località la popolazione si è riversata per strada. Non si registrano per ora danni a persone o cose.

“La scossa di terremoto avvertita intorno alle 19.10 anche a San Giorgio a Cremano, è stata localizzata a monte del comune di Pollena Trocchia e ad una profondità di 2.9 km. Viviamo in una zona altamente sismica e si verificano spesso scosse. Quella di oggi è stata avvertita maggiormente ma la situazione è sotto controllo ed è monitorata costantemente”. Così Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, rassicura i cittadini dopo la scossa di magnitudo 3 alla pendici del Vesuvio: “Nessun allarme segnalato”.

“Ho convocato dalle ore 20:00 il Coc del comune in attesa di eventuali nuovi notizie – continua il sindaco via social – Naturalmente vi terrò aggiornati su eventuali evoluzioni. Ovviamente le scuole domani saranno aperte”.