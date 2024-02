Abusi edilizi, Polizia Municipale sequestra campi padel ad Agnano

Gli agenti della U.O Fuorigrotta della Polizia locale di Napoli a seguito di un esposto da parte di alcuni cittadini hanno effettuato controlli in via Montespina (Agnano) verificando che erano in corso lavori edili abusivi per la realizzazione, all’interno di un preesistente capannone, di un complesso sportivo composto da due campi da padel, spogliatoi, servizi igienici e di un soppalco di 80 mq destinata ad uffici amministrativi.

Tutta l’area, di circa 800 mq., oggetto dei lavori è stata posta a sequestro dagli uomini della Polizia Locale che hanno provveduto a deferire all’AG l’autore del reato.