Affaticamento respiratorio, il Papa ricoverato al Gemelli.

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie Papa Francesco è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma in ambulanza a seguito di un ‘affaticamento respiratorio’. In questi momenti sono in corso controlli sanitari sul Pontefice, in particolare sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi.

A questo si apprende, gli impegni del Papa, da questo pomeriggio al Gemelli, sono stati annullati per i prossimi giorni perché i controlli possano proseguire per il tempo eventualmente necessario.

A dare l’annuncio del trasferimento del Santo Padre in ospedale, una nota del portavoce vaticano Matteo Bruni in cui si spiega che Bergoglio “si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”.

Il precedente ricovero di Francesco al Gemelli risaliva al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma. Un intervento delicato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana.

Da tempo poi Francesco soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all’utilizzo della sedia a rotelle. (AdnKronos)