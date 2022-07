Agenzia delle Entrate, secondo Sogei nessun attacco informatico.

“Sogei spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione Finanziaria”.

Lo si legge in una nota Sogei, la società pubblica che gestisce la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, rispetto al presunto attacco informatico al sistema informativo della fiscalità.

“Dagli accertamenti tecnici svolti – si legge in una nota – Sogei esclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell’Agenzia delle Entrate. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Polizia Postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso”. (ANSA)