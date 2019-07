Anche il Monfortino di Caserta tra le Centenarie, le pizzerie con più di 100 anni di storia.

E’ stata una vera e propria consacrazione quella ricevuta dai pizzaioli Francesco Di Ceglie e Fabio Russo della pizzeria “Il Monfortino”. Infatti, oggi, una delegazione dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, guidata dal Presidente Antonio Starita (Pizzeria Starita a Materdei), dal Segretario Alessandro Condurro (Antica Pizzeria da Michele) e da Giovanni Capasso (Antica Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro) si è recata nell’accogliente locale di Caserta (sito in Via Giulia 7) e, dopo aver degustato le pizze della casa, hanno consegnato ai due giovani pizzaioli casertani un’antica stufa portapizze in rame, simbolo della tradizione, per la loro capacità di esaltare il gusto, i valori e le proprietà della vera pizza napoletana, anche fuori i confini della città di Napoli, diventando così “Ambasciatori” della pizza napoletana. Presente anche il Presidente dell’Associazione Mani d’Oro Attilio Albachiara.

“La nostra Associazione – dichiara il Presidente Antonio Starita – nasce con l’intento di rafforzare la visibilità di realtà storiche che da decenni fanno grandi numeri e sono da sempre luogo di formazione e preparazione per tante generazioni di bravi pizzaioli. Francesco Di Ceglie e Fabio Russo stanno dimostrando che anche lontano da Napoli è possibile difendere e promuovere la vera pizza napoletana. Francesco e Fabio hanno compreso che la modalità di stesa della pizza, il fornaio e il forno a legna rappresentano un patrimonio del nostro mondo, che non possiamo e non dobbiamo disperdere. Anche se giovani e figli di una realtà che corre fin troppo velocemente e dimentica facilmente – conclude Starita – Di Ceglie e Russo meritano il nostro riconoscimento, in quanto hanno dimostrato di comprendere che il presente esiste perché c’è stato un passato e che questo passato è sempre vivo e vivace”.

“Le parole di un pilastro della tradizione partenopea come don Antonio Starita – aggiungono Francesco Di Ceglie e Fabio Russo della Pizzeria Il Monfortino – ci riempiono di orgoglio e rappresentano per noi uno sprono a mantenere sempre alti i valori della Pizza Napoletana che, non a caso, è patrimonio Unesco. Il riconoscimento che l’UPSN “Le Centenarie” ha inteso conferire alla nostra pizzeria premia i nostri sacrifici, ma, al tempo stesso, è uno stimolo a mantenere sempre standard in linea con i dettami della tradizione, perché per guardare meglio al futuro bisogna sempre aver in mente il passato, con la sua storia e le sue tradizioni”.

* Unione Pizzerie Storiche Napoletane – Le Centenarie

Fondata nel 2017, l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” si pone l’obiettivo di mettere insieme la storia di quelle famiglie che da sempre si dedicano, con la loro attività, a divulgare e a difendere la vera pizza napoletana. Unendo la tradizione con l’identificazione del popolo partenopeo con uno dei suoi prodotti più famosi nel mondo: la Pizza. L’Unione raggruppa le 13 pizzerie partenopee che hanno superato o raggiunto il secolo di vita: Starita a Materdei; Gorizia 1916; L’Antica Pizzeria da Michele; Lombardi a Via Foria; Antica Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro; Antica Pizzeria Port’Alba; Antica Pizzeria Ciro 1923; Trianon 1923; Mattozzi a Piazza Carità; Ciro a Santa Brigida; Pizzeria Cafasso a Fuorigrotta; Pizzeria Gennaro a Secondigliano; Ristorante Pizzeria Umberto 1916.

* Pizzeria “Il Monfortino – Caserta”

Dall’esperienza e dalla passione di Francesco Di Ceglie e Fabio Russo nasce a Caserta la Pizzeria Il Monfortino, che accoglie i propri clienti in Via Giulia 7 tutti i giorni della settimana. Il menu propone una vasta scelta di pizze cotte a legna, con farciture che si adattano ad ogni tipo di palato e preferenza: è possibile gustare ricette classiche o speciali, a seconda dei vostri gusti, trovando sempre una qualità unica dei prodotti artigianali che ha reso, sin dal primo giorno, il locale un punto di riferimento molto apprezzato sul territorio. La qualità degli ingredienti scelti, l’attenzione e la cura per le tecniche di impasto, la varietà del menù e l’originalità delle pizze speciali hanno reso il Monfortino un punto di riferimento per gli amanti della pizza.