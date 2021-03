Animation Camera Week: dal 16 al 21 marzo la terza edizione della rassegna di cinema d’animazione promossa da Camera Film in diretta streaming.

Alla sua terza edizione, Animation Camera Week, la rassegna di cinema d’animazione italiano promossa dall’associazione Camera Film di Pomigliano d’Arco e realizzata all’interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola di Miur e Mibact, non rinuncia alla condivisione degli eventi con il suo pubblico interno ed esterno alla scuola e ripensa ai suoi appuntamenti online. Con la formula Cultura a KM 0, un incentivo che inizialmente promuoveva la fruizione su base locale, recuperando gli spazi storicamente destinati al cinema, e che quest’anno in seguito alle limitazioni dovute all’emergenza Covid, si è convertito nell’idea di “cinema a casa tua” riducendo altresì le distanze.

In programma 3 incontri in diretta streaming sulla pagina Facebook di Camera Film con gli autori del cinema d’animazione in Campania, sulla tecnica e le professioni del settore.

Si parte martedì 16 marzo (ore 21.15) con una panoramica sulla pluralità dei ruoli e competenze tecniche che accompagnano la produzione di film di animazione in 3D, dagli esordi de “L’arte della felicità” al più recente “The Walking Liberty”. Ne parleranno: Marino Guarnieri, disegnatore, animatore, regista e presidente dell’ASIFA Italia (Association Internationale du Film d’Animation); Corrado Piscitelli, professionista di arti figurative-digitali e direttore tecnico di Gatta Cenerentola, assieme a Francesco Filippini (sceneggiatore, regista e art director), Nicoletta Silvestri (scenografa e animatrice), Roberta Iannarone (aiuto regia e animatrice), del team del Mad Entertainment e ideatori del corto Simposio suino in Re minore.

Il secondo appuntamento, giovedì 18 marzo (ore 21.15) è con Antonio Genovese, Giacomo Sorrentino, Angelo Grimaldi, Leonardo Avagnano e Alessandro Bottone della Turtle Studio. I 5 protagonisti del team partenopeo nato nell’Accademia di Belle Arti, illustreranno i passaggi fondamentali della complessa produzione di film in stop motion, mostrandoci nel dettaglio la progettazione e la creazione di ambientazioni e puppets per il passo uno.

Domenica 21 marzo (ore 17.30) nell’ultimo appuntamento Emiliano Fasano, segretario dell’ASIFA Italia e ideatore di Aperitoon – evento dedicato ai frequentatori del piccolo magico mondo del cinema di animazione – dialogherà con il grafico Licio Esposito. L’autore e produttore salernitano ci introdurrà alla sand art (animazione con la sabbia) e al riutilizzo di tecniche tradizionali per la elaborazione grafica e digitale di spot, cortometraggi, documentari.

Oltre agli incontri in streaming rivolti al pubblico, Animation Camera Week prevede anche una attività didattica per insegnanti e studenti. La Formazione per il Cinema e gli Audiovisivi nella Scuola con 5 incontri rivolti ai docenti sulla storia del cinema, la produzione e l’utilizzo in ambito didattico di risorse audiovisive tenuti da Claudio Correale di Lux in fabula, ACD Produzioni e la docente Teresa La Montagna. Il workshop di stop motion per gli studenti del corso di grafica dell’Isis Europa di Pomigliano d’Arco, quattro incontri streaming sulle tecniche principali del cinema di animazione tenuti da Alessandro Bottone e Angelo Grimaldi.

Ad aprile, invece, per gli alunni delle scuole primarie partner – IC Ponte-Siciliano di Pomigliano d’Arco, Dante Alighieri di Brusciano, Madre Teresa di Calcutta di Casalnuovo – ci sarà la proiezione della pellicola sulla storia delle immagini in movimento, dal pre-cinema all’invenzione dei fratelli Lumière, prodotta da Camera Film, realizzata da Mariangela e Michelangelo Fornaro, con l’attore Gianfranco Renza.

