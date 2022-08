Annunciata e poi smentita la morte di Rosa Russo Jervolino. I figli: mamma sta bene, si è fatta una risata.

“Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata”.

A dirlo all’ANSA è Michele Russo, figlio di Rosa Russo Jervolino, ex ministro, ex sindaco di Napoli ed esponente di spicco della Dc, parlando della falsa notizia della morte della madre che si era diffusa in mattinata.

“Non so come sia potuta uscire una cosa del genere”, si chiede Michele Russo. “Mamma – prosegue – è tranquilla e serena nella sua casa di Roma”.

“Lunga vita a Rosa Russo Jervolino che sta bene ed è a casa sua a Roma: un bacio, Rosetta”, scrive su Facebook, l’ex presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino.

“Sono sconcertato. Non so come sia potuta uscire una notizia del genere completamente infondata”, dice invece Vittorio Ciccarelli, storico ex segretario della Jervolino, il quale racconta di aver parlato a lungo ieri intorno alle 12 con ‘Rosetta’, che è nella sua abitazione di Roma. (ANSA).