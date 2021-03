Astra Zeneca, pronta class action, 3.000€ di risarcimento.

Si sono rivolti alla nostra Associazione centinaia di persone della Vostra Regione, vaccinate con il lotto sequestrato dai NAS, ed attualmente sospeso su tutto il territorio nazionale, che lamentano effetti collaterali, in alcuni casi anche severi, dovuti alla somministrazione sospetta.

Molte somministrazioni, fortunatamente solo della prima dose, risalgono anche a febbraio ed hanno causato effetti collaterali vari : da febbre, malessere e formicolii alle mani ed ai piedi fino a reazioni allergiche anche gravi per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari.

L’Associazione Giustitalia che sta raccogliendo segnalazioni ed adesioni presenterà dinanzi al Tribunale del Capoluogo di Regione competente per territorio una class action contro Astrazeneca Italia da parte dei soggetti vaccinati con il lotto ABV2856 per ottenere un indennizzo di tremila euro per ciascun soggetto colpito da effetti collaterali lievi e salvo il diritto al maggior danno per coloro che abbiano patito effetti collaterali medi o gravi.

L’azione sarà promossa contro la Società farmaceutica che ha la sede legale italiana a Milano.

Per ottenere il rimborso è sufficiente allegare alla richiesta il certificato di vaccinazione (tipo quello in allegato) ed eventuale certificazione medica attestante gli effetti collaterali sofferti rilasciata dal medico di famiglia, da un medico legale od, eventualmente, in caso di sintomi gravi, da Pronto soccorso.