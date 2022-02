Bambino di 3 anni cade dal secondo piano, ricoverato al Santobono.

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli il piccolo di tre anni precipitato ieri pomeriggio da una finestra del secondo piano della sua abitazione in via Casalanno, a Quarto (Napoli).

I sanitari dell’ospedale civile di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, dove la mamma con l’aiuto di conoscenti l’aveva trasportato d’urgenza, gli hanno diagnosticato una frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale.

Considerate le gravi condizioni in cui versava, il bambino è stato successivamente trasferito in ambulanza nell’ospedale pediatrico napoletano. Non ancora definita la dinamica dell’incidente sul quale indagano i carabinieri di Quarto e di Pozzuoli, anche nell’intento di individuare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi da una finestra di casa, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto. (ANSA).