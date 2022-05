Cadavere sui binari, Metro Linea 2 ferma per 5 ore.

Pesanti problemi alla circolazione della Linea 2 della Metropolitana di Napoli si sono verificati questa mattina in piena ora di punta. Pare lungo il percorso, nel corso della notte, si sia verificato un suicidio.

Il traffico è rimasto sospeso – spiega Trenitalia che gestisce la linea – “per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria tra Napoli Gianturco e Napoli Campi Flegrei”, questo dalle 3.45 di oggi fino alla ripresa del servizio alle 8.30.

Lo stop ha influito anche sulla circolazione di alcuni InterCity Notte, instradati da Napoli a Villa Literno sul percorso alternativo via Caserta (con un maggior tempo di percorrenza fino a 110 minuti). Per i treni metropolitani durante le ore di fermo è stato attivato invece il servizio sostitutivo con bus per le relazioni Torre Annunziata Centrale – Castellammare di Stabia e Caserta – Napoli Gianturco.