Campania zona arancione, riapre il Real Bosco di Capodimonte.

Con il passaggio della Regione Campania in zona arancione la Direzione é felice di annunciare la riapertura lunedì 19 aprile 2021 del Real Bosco di Capodimonte, dal lunedì al venerdì secondo i consueti orari (7.00-19.30). Il museo invece rimane chiuso fino alle nuove indicazioni del ministero in base al piano delle riaperture nazionali.

La Direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, attenta a una fruizione in linea con questo grande giardino storico, invita i cittadini al rispetto – per se stessi e per gli altri – delle regole sanitarie di contenimento del contagio da Covid 19 (uso della mascherina da indossare anche all’aperto, distanziamento sanitario e divieto di assembramento).

Il Belvedere, lo Spianato intorno alla Reggia, il Giardino dei Principi, il viale centrale del Giardino Tardo-Barocco e i viali adiacenti sono destinati esclusivamente ai pedoni: ideali per la passeggiata mantenendo la distanza sanitaria di 1 metro ed evitando assembramenti. L’attività di corsa e jogging è ammessa dalle ore 7.00 alle ore 9.00. Si invitano i runners a correre nel Bosco seguendo il percorso vita indicato dalla segnaletica. Consentita attività sportiva amatoriale e non agonistica.

Vietati gli sport da contatto (rugby, cricket, calcetto). Vietato praticare attività sportiva sul Belvedere, nell’area adiacente la Reggia o nelle altre aree destinate unicamente alla passeggiata. Vietati i picnic in qualsiasi area del sito. Si potrà andare in bici, con andatura moderata da passeggio rispettando il distanziamento di 2 metri. Vietato praticare attività sportiva o andare in bici sul Belvedere, nell’area adiacente la Reggia o nelle altre aree destinate unicamente alla passeggiata. Obbligo di condurre la bici a mano ai varchi (Porta Grande, Porta Piccola o Porta Miano) e nelle aree esclusivamente pedonali. Il ciclista deve tenere “un’andatura moderata da passeggio” e in ogni caso non superiore a 10 km/ h. E’ aperta l’area cani sui prati antistanti la Fagianeria. Quella della porta Piccola é momentaneamento chiuso per lavori al parcheggio.

Da oggi 20 ettari in più

Il pubblico potrà godersi, verso la Vaccheria San Gennaro, altri 20 ettari di Bosco, riaperti grazie a importanti lavori di restauro e riqualificazione, avviati dopo la tempesta dell’ottobre 2018 e proseguiti senza sosta durante la pandemia, che hanno portato alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo.

I recenti lavori hanno anche consentito il recupero storico delle spalliere vegetali dei viali e di tutte le architetture vegetali ripristinando l’effetto scenografico del ventaglio dei viali che partono dall’Emiciclo con il restauro delle sculture, riproponendo le nicchie vegetali che erano andate perdute. Il Bosco custodisce rarità botaniche e specie esotiche, doni delle case reali nel mondo ai Borbone, vere e proprie opere vive nel Bosco.

Tra i tanti interventi realizzati, per migliorare la qualità degli spazi e la fruizione del parco sono state integrate più di 150 panchine, 4 nuovi spazi picnic, 110 cestini per la raccolta dei rifiuti e 30 cestoni in legno più capienti nelle aree di maggiore permanenza.

La Direzione invita i fruitori a fare la raccolta differenziata per contribuire a tenere sicuro, sano, pulito e in splendida forma il Bosco di Capodimonte. L’antica Fagianeria reale é stata momentanemente trasformata in Centro di Vaccinazione in collaborazione con l’Asl Napoli 1 centro. Invitiamo tutti a non disturbare le attività di vaccinazioni, restando distanti dall’edificio.