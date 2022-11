Casamicciola, si mobilitano i Rotary Club.

Il governatore del Distretto Rotary 2101, professore Alessandro Castagnaro, per quanto riguarda la tragedia di Ischia, ha affermato: “A nome del Distretto, di tutti i soci dei 73 club Rotary della Regione Campania e a titolo personale, manifestiamo profonda solidarietà alla popolazione del Comune di Casamicciola d’Ischia per il tragico evento calamitoso. Siamo in continuo contatto con i Club rotariani di Ischia per manifestare la massima disponibilità nei confronti degli abitanti sfollati e delle famiglie dei dispersi. I rotariani del Distretto, riuniti nel teatro comunale di Benevento per un seminario formativo sulla progettualità rotariana, sono stati puntualmente informati della tragedia ischitana. Interventi di solidarietà saranno programmati da noi rotariani nei tempi e modi dettati dalla Protezione Civile e dalle autorità competenti”.

Advertisements