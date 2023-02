Caso Cristina Alongi, richiesta di rettifica. L’agronoma del Comune di Napoli è stata assolta due volte in Cassazione.

Richiesta di rettifica articolo pubblicato il 23 /01/2023 a

firma Pietro Pizzolla

Egregio Direttore

scrivo in seguito alla pubblicazione dell’articolo a sua firma sul giornale online da lei diretto il 23 /01/2023 , dal titolo ”Morte Cristina Alongi: i familiari saranno risarciti. Condannati il Comune di Napoli e il Ministero dell’interno”.



Nel citato servizio si affermava che nel processo penale veniva condannata l’agronoma del comune di Napoli. La condanna nei confronti dell’agronoma (la sottoscritta) non vi è mai stata, infatti per ben due volte la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 05/06/2019, IV Sezione Penale (annullamento con rinvio) e del 15/12/2021, III Sezione

Penale (annullamento senza rinvio) ha letteralmente demolito le sentenze di condanna dei giudici di merito nei confronti della dipendente del comune.



Alla presente allego la richiesta di rettifica (corredata dalle due sentenze della Cassazione) inviata dal mio difensore di fiducia, avv. Diomede Gersone, al quotidiano “Il Mattino” edizione del 21/01/2023 e la conseguente rettifica pubblicata dal giornale.



Dalla lettura delle due sentenze della Suprema Corte, appare di tutta evidenza che nessuna responsabilità può essermi addebitata. La seconda sentenza di annullamento senza rinvio, risulta definitiva.

Abbandonando il mio riserbo, per la prima volta in 9 anni di un calvario giudiziario che ha colpito severamente me e la mia famiglia, mi vedo costretta a chiedere con fermezza il ristabilimento della verità, storica e giudiziaria.



Le chiedo quindi a norma dell’art. 8 L. n. 47 del 1948 di pubblicare la presente, con ogni riserva in relazione alla sentenza III Sez. Civile della corte Suprema di Cassazione del 24/06/2021 depositata il 17/01/2022 n.1152 sul danno procurato.



Vengono allegate:

1. richiesta di rettifica inviata dall’avv. Gersone al direttore del Mattino

2. Sentenza Corte Suprema di Cassazione del 05/06/2019, IV Sez. Penale;

3. Sentenza Corte Suprema di Cassazione del 15/12/2021, III Sez. Penale;

4. rettifica pubblicata dal Mattino

Distinti saluti

Portici 03/02/2023 Cinzia Piccioni Ignorato