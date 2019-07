Cirio Polpa Finissima, solo pomodoro italiano di primissima scelta.

Un prodotto di alta qualità che unisce la freschezza della polpa alla versatilità della passata…

Ci sono ingredienti che non possono mancare nella dispensa di chi ama la cucina italiana, come la Polpa Finissima Cirio, con tutta la freschezza del pomodoro appena colto, preparata con finissimi pezzi per una consistenza densa e cremosa.

Cirio, lo specialista del pomodoro dal 1856, con passione, porta sulla tavola degli Italiani tutto il sapore della migliore tradizione alimentare;

Ogni prodotto Cirio viene infatti realizzato solo con pomodoro 100% italiano, ottenuto da coltivazioni a produzione integrata certificata, maturato al sole Mediterraneo, raccolto al giusto grado di maturazione e lavorato con tecniche di trasformazione moderne ed evolute e con l’assoluta maestria di un leader di settore.

La Polpa Finissima vanta in cucina una grande versatilità, che deriva dalla sua consistenza e densità ideali che la rendono utile sia per i piatti che richiedono poca cottura in cui si vuole esaltare soprattutto il sapore del pomodoro fresco, sia per piatti più elaborati.

Ci sono ingredienti che non possono mancare nella dispensa di che ama la cucina italiana: la linea “i Classici dal 1856”, raccoglie le eccellenze di Cirio, quei prodotti che da sempre, ogni giorno, accompagnano il consumatore italiano, come la Polpa Finissima.

Confezioni e Prezzi della polpa Finissima

Scatola da 400 g singola Prezzo: € 0,90

Cluster da 3 scatole da 400 g l’uno Prezzo: € 2,49

Cluster da 2 scatole da 400 g l’uno Prezzo: € 1,85

Cluster da 2 scatole da 210 g l’uno Prezzo: € 1,39

Le confezioni di Polpa Finissima Cirio sono in vendita nella GDO.