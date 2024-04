Contrasto alla droga, Carabinieri al lavoro nell’area vesuviana, fermato anche un minore per spaccio

Cinque chili di droga, una parte in auto, il resto in casa. E’ il bilancio dei Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, questa notte, hanno arrestato un uomo.

Per il 47enne di Boscoreale le manette sono scattate in strada, durante un controllo in via Montessori. Nella sua auto i militari hanno trovato 548 grammi di marijuana, suddivisa in 5 sacchetti sigillati.Nella sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione, ancora altri 3 chili di ”erba” e 14 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno.

L’uomo dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne incensurato del posto e denunciato per lo stesso reato un 17enne. Un militare libero dal servizio ha notato la coppia di giovani muoversi in auto lungo via Don Minzoni.

Hanno percorso lo stesso tratto più volte e per il carabiniere qualcosa non quadrava. Così ha deciso di seguirli e tenerli d’occhio, chiedendo supporto alla centrale operativa. Grazie alla collaborazione dei militari della stazione, l’auto è stata bloccata. Addosso ai due 21 dosi di cocaina e 395 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 19enne è stato sottoposto ai domiciliari, il minore riaffidato ai genitori.