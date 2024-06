Controllo del territorio, Polizia scopre droga ed armi a Soccavo, un arresto

Nella mattinata di giovedì, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Dante, nel corso di un’attività d’iniziativa tesa a contrastare le attività criminali poste in essere dalle organizzazioni criminali operanti nell’area occidentale del capoluogo campano, hanno effettuato un controllo all’interno di un garage di via Epomeo.

L’attività esperita dagli operatori ha consentito di individuare due nascondigli, ricavati all’interno di un’autovettura in stato di semiabbandono e all’interno di uno degli uffici del predetto garage, dove sono stati rinvenuti 23 panetti di hashish ed altra sostanza dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 2,5 kg, 2 confezioni di cocaina per un peso complessivo di circa un kg, un fucile mitragliatore modello Uzi cal. 9 x 19, verosimilmente di provenienza israeliana, con matricola abrasa e completo di caricatore, un revolver marca Astra cal. 357 magnum con matricola abrasa, cinque pistole semiautomatiche clandestine, di varie marche e calibro, tutte cariche e pronte all’uso, 83 cartucce di vario calibro e 20.000 euro.

Per tali motivi, i poliziotti hanno tratto in arresto un 35enne, ritenuto essere il custode dell’arsenale e della droga, essendo a lui riconducibile in via esclusiva l’ufficio dove era occultato parte del materiale caduto in sequestro.

Al termine delle incombenze di rito, l’arrestato, deferito alla locale Direzione Distrettuale Antimafia, è stato associato presso la casa circondariale di Secondigliano.