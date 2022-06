Sono 4.889 i positivi del giorno su un totale di 20.190 test effettuati.

In Campania il tasso di positività è al 24,2% in calo rispetto al 25,47% ma comunque su livelli elevati.

Le vittime sono 6, 3 nelle ultime 48 ore e altre 3 in precedenza ma registrate oggi.

In terapia intensiva ci sono 15 persone, una in meno rispetto a ieri mentre nei reparti ordinari sono 300 i ricoverati, a fronte dei 322 di ieri, in forte diminuzione. (ANSA).