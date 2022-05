Il professor Studente Davide Tutino di fronte al Consolato italiano a Madrid, in Spagna, con un cartello:

ITALIA PELIGROSA Y CONTAGIOSA COMO EN EL 1936

In italiano “Italia pericolosa e contagiosa come nel 1936”.



Il professore, che fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale per abbattere la dittatura nel proprio paese, dichiara: “occorre avvertire i nostri fratelli europei: l’Italia è un virus contro il diritto, contro la democrazia, contro l’umanità. Proteggetevi aiutando la Resistenza, prima che il contagio vi raggiunga.”

www.resistenzaradicale.org

www.comitatoliberazionenazionale.it

www.fisinazionale.it

