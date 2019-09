Dea Sposa Party, domenica 22 al Dubai Village di Camposano.

L’attesa è terminata e finalmente l’evento più atteso da tutti i futuri sposi – e da tutti gli amanti del mondo wedding – sta per diventare realtà. Domenica 22 settembre alle ore 18:00, nella splendida location del Dubai Village, sito in via Dubai n°1, avrà luogo “Dea Sposa Party”, il primo ed esclusivo party italiano completamente dedicato ai futuri sposi. L’evento è organizzato da Dea Sposa di Giuliano Angelini, in collaborazione con il giornalista e organizzatore di eventi Francesco Lobefalo e vedrà la partecipazione dell’ormai nota wedding planner Alberta Greco. Testimonial del party l’attore, modello ed ex sportivo Francesco Testi, divenuto noto, tra l’altro, per aver partecipato al Grande Fratello 7. Tanti i partner e gli stand (allestiti lungo la splendida piscina del Dubai Village) dedicati al mondo del wedding a cui i promessi sposi potranno rivolgersi per realizzare il matrimonio dei propri sogni. Inoltre, in occasione dell’evento, Dea Sposa ha lanciato un contest per tutti i partecipanti: “Vinci un fine settimana in Europa per due persone!” e terminerà con un rinfresco all’aperto e l’esibizione degli artisti: Daniela Terlati, che presenterà due suoi inediti, “L’angelo del Sud” e “Mare Nero”, e infine le performance del duo Io & Mia Sorella e di Francesco “Ciccio” D’Agostino.

Dea Sposa la consulenza perfetta per un matrimonio perfetto

Dal momento in cui due innamorati decidono di sposarsi inizia – fin da subito – una ricerca disperata di informazioni. Spesso la coppia di futuri sposi si ritrova sommersa di appuntamenti e di decisioni da prendere, ad affrontare difficoltà e a confrontare numerosi preventivi, che divengono fonte di stress, insicurezza e indecisione.

Dea Sposa, società di consulenza nata nel 2017 dalla decennale esperienza dell’ideatore Giuliano Angelini, offre la soluzione giusta a tutte le coppie che decidono di fare il grande passo. “Il nostro obiettivo è aiutare i promessi sposi ad affrontare questo percorso nel modo più sereno possibile. Questo grazie a un team esperti, professionisti del settore wedding e ai nostri partner. Offriamo loro una consulenza gratuita completa e personalizzata, in modo da realizzare il matrimonio che tutti sognano. La nostra formula consolidata ha reso felici già tantissime coppie innamorate e il prossimo passo, sarà infatti lanciare il nostro format in franchising.” queste le parole del Ceo Giuliano Angelini.

Il compito di Dea Sposa è rende il percorso per l’organizzazione del matrimonio semplice e un’esperienza da ricordare con piacere, il tutto grazie a un consulente personale che guiderà la coppia di futuri sposi in ogni aspetto e che porterà alla definizione di nozze da sogno, risparmiando tempo e denaro.