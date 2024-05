Luca Abete è corso in aiuto ad alcuni pazienti dell’ Asl Napoli 3 Sud in grosse difficoltà per la carenza di farmaci e presidi medici.

Addirittura un paziente oncologico di Sant’ Anastasia attendeva da mesi dei catateri vitali per la sua patologia e solo grazie a Striscia ha ottenuto quello che gli spettava di diritto…

QUI IL SERVIZIO INTEGRALE

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/napoli-la-battaglia-per-avere-farmaci-e-presidi-indispensabili/