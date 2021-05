Domenica di sole, bar e ristoranti pieni.

Strade affollate, bar e ristoranti pieni, i napoletani si sono goduti il sole primaverile dopo un sabato di pioggia. Ieri mattina tutte le principali strade cittadine erano affollate da migliaia di persone, quasi tutti con la mascherina, che hanno scelto una lunga passeggiata domenicale.

Tutti pieni i ristoranti in centro, da Piazza Dante a Municipio, ma il grosso della folla è sul lungomare, dove gran parte della città ha scelto di passare la domenica.

I ristoranti sono tutti pieni con lunghe file in attesa: chi è in coda deve appoggiarsi alla balaustra del marciapiede sul mare e viene di volta in volta chiamato dai ristoratori in un’area che il Comune aveva liberato da anni dalle auto ma che anche oggi è piena di traffico per i problemi strutturali che hanno chiuso la galleria Vittoria.

Difficile evitare assembramenti sul lungomare anche se le forze dell’ordine ci provano, sia la municipale che gli agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza che sono schierati in tutte le zone più affollate. In particolare vengono redarguiti coloro che girano senza mascherina e obbligati a indossarla correttamente.

La giornata scorre dopo una serata complicata, con lunghe code di auto sul lungomare e a Largo Sermoneta fino a mezzanotte, ma anche con cittadini che si godevano la serata ai baretti di Chiaia dopo le 22: in quel caso sono intervenute le forze dell’ordine per sgomberare i tavolini e rimandare tutti a casa. (ANSA).