Droga, Carabinieri arrestano pusher a Marcianise, aveva dosi di eroina in auto, con lui anche un minore.

Viaggiavano in auto con alcuni grammi di eroina divisa in capsule pronte alla vendita.

Si tratta di un 48enne e di un minore, che sono stati intercettati a Marcianise dai carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio; l’adulto è stato arrestato e condotto in carcere, l’adolescente è stato invece denunciato alla Procura per i minori di Napoli.

I due sono stati fermati nei pressi di un noto centro commerciale; in totale i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno rinvenuto e sequestrato dieci capsule di eroina e alcune decine di euro in contanti. (ANSA).