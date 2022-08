Era in possesso di oltre 100 dosi tra cocaina e crack.

Arrestato dai carabinieri nel Napoletano un pusher di 23 anni, incensurato di Castel Volturno.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna a bloccare l’uomo durante una perquisizione a Brusciano, in Via Rossini. Il pusher è stato trovato in possesso di 37 dosi di cocaina, 69 di crack e 16 stecchette di hashish.

Con la droga anche quasi 2mila euro in contante. (ANSA).